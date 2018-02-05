У наступні чотири роки Україна має виплатити $27 млрд боргів, - Гройсман
"У наступні чотири роки ми маємо погасити 27 мільярдів доларів. Це колосальна сума", - повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
Він також зазначив, що для обслуговування боргу необхідно забезпечити ріст економіки та налагоджувати подальшу співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.
"Ми маємо чітко управляти державним боргом, обслуговувати його, виконуючи свої зобов’язання. Для цього нам потрібна зовнішня підтримка", - заявив прем’єр.
Він нагадав, що за 2007-2014 роки Україна взяла кредитів на загальну суму 47 мільярдів доларів, які виплачує сьогодні.
Згідно з даними Міністерства фінансів України, державний борг у березні збільшився на 0,8% або на 600 мільйонів доларів.
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