У наступні чотири роки Україна має виплатити $27 млрд боргів, - Гройсман

Для обслуговування боргу необхідно забезпечити ріст економіки та налагоджувати подальшу співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями

Витрати на обслуговування державного боргу України у наступні 4 роки складуть близько 27 мільярдів доларів.

"У наступні чотири роки ми маємо погасити 27 мільярдів доларів. Це колосальна сума", - повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що для обслуговування боргу необхідно забезпечити ріст економіки та налагоджувати подальшу співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

"Ми маємо чітко управляти державним боргом, обслуговувати його, виконуючи свої зобов’язання. Для цього нам потрібна зовнішня підтримка", - заявив прем’єр.

Він нагадав, що за 2007-2014 роки Україна взяла кредитів на загальну суму 47 мільярдів доларів, які виплачує сьогодні.