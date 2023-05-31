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ПОЛІТИКА

Угода про обмеження боргу не вплине на можливості США фінансувати Україну – Білий дім

31 травня 2023, 16:43
Угода про обмеження боргу не вплине на можливості США фінансувати Україну – Білий дім
Фото: DW
Угода щодо держборгу в США не вплине на можливість допомагати Україні, зазначили у Вашингтоні.

Двопартійна угода щодо запобігання борговому дефолту не обмежить здатність адміністрації президента США Джо Байдена надавати більше допомоги Україні.

Про це заявив офіційний представник Білого дому, пише Bloomberg.

Будь-яка додаткова військова допомога проходитиме через Конгрес як додатковий захід, на який не поширюватимуться передбачені угодою обмеження на федеральні витрати.

"Не думаю", - заявила директор бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг, відповідаючи на запитання про те, чи очікує вона, що угода матиме якийсь вплив на здатність адміністрації отримати більше фінансування для підтримки України.

Видання пише, що поки незрозуміло, чи звернеться Білий дім до Конгресу з проханням про збільшення фінансування підтримки України, і якщо так, то коли.
У грудні 2022 року Байден підписав закон про пакет допомоги Україні на суму 45 млрд доларів як частину законопроєкт про витрати на кінець року. Представники адміністрації заявили, що цього має вистачити до кінця цього фінансового року у вересні.

За даними Державного департаменту, від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на суму 36,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Конгресу Кевін Маккарті досягли попередньої домовленості про припинення дії стелі державного боргу в 31,4 трильйона доларів. 

СШАдержборгдопомога Україні

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