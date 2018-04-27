Державний борг України зріс на $600 млн

У гривневому еквіваленті державний борг скоротився більш ніж на 15 млрд грн

Згідно з даними Міністерства фінансів України, державний борг у березні збільшився на 0,8% або на 600 мільйонів доларів.

У гривневному еквіваленті держборг скоротився на 0,73%, або 15,03 мільярда і склав 2 трильйони 54 мільярди гривень, повідомляє "Економічна правда".

Скорочення держборгу в березні в гривневому еквіваленті обумовлено різницею курсу валют станом на кінець кожного із звітних періодів та зміцненням гривні по відношенню до долара.

Державний борг в березні скоротився на 0,48% - до 1,773 трлн грн (в доларах виріс на 1,04% - до 66,79 млрд доларів), у тому числі зовнішній - на 1,38%, до 1,022 млрд грн (у доларах зріс на 0,12% - до 38,51 млрд доларів).

Гарантований державою борг в березні скоротився на 2,27% і склав 280,75 млрд грн (в доларах - на 0,78%, до 10,58 млрд доларів), у тому числі зовнішній – на 2,42%, до 267,06 млрд грн (в доларах - на 0,93%, до 10,06 млрд доларів).

Офіційний курс гривні, покладений в основу розрахунків, у березні підвищився до 26,54 грн/дол з 26,95 грн/дол, або на 1,5%. В кінці 2017 року курс національної валюти становив 28,07 грн/дол.

Нагадаємо, що Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.

Кабмін планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.