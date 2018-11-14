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У НАТО заявили, що так звані "вибори" в ОРДЛО є частиною гібридної війни Росії

Жодна країна НАТО, жодна країна Європейського Союзу не визнає ці "вибори"
Так звані "вибори", які відбулися минулої неділі в "ДНР" та "ЛНР" є частиною гібридної війни Кремля проти України.
У НАТО заявили, що так звані "вибори" в ОРДЛО є частиною гібридної війни Росії Фото: google.com

Таку заяву зробила президент парламентської асамблеї НАТО Раса Юкневічене, повідомляє "Голос Америки".

"Це не вибори, це фейкові "вибори". Жодна країна НАТО, жодна країна Європейського Союзу не визнає ці "вибори". Не буде жодних наслідків, вони порушують міжнародне право. Щоб вони не говорили, це не вибори, а частина гібридної війни", - наголосила Юкневічене.

За словами президента парламентської асамблеї НАТО, Україна лишається полігоном кремлівської пропаганди та об’єктом гібридної війни.

"Це ті ж самі дії, до яких вдавався КДБ за часів Радянського Союзу. Всі ці методи зараз працюють, тільки вже з урахуванням особливостей сучасного світу, з використанням Інтернету, соцмереж - всього того, що вони (росіяни - ред) можуть використати", - заявила посадовець.

Юкневічене також звернула увагу на окремі елементи інформаційної війни Росії проти України.

"Навіть той наратив, який використовує Кремль у західних ЗМІ про те, що конфлікт в Україні це український конфлікт. Це не український конфлікт, це агресія Росії проти України. Там офіцери Російської Федерації керують цими так званими сепаратистами. Не було б ніякого сепаратизму, якщо б не вторгнення Росії в цю країну", - наголосила вона.

Нагадаємо, що цивільні мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей розповіли моніторинговій місії ОБСЄ про те, що вони були змушені взяти участь у псевдовиборах сепаратистів.

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14 11 2018 23:44
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