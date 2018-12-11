Мешканці окупованого Донбасу відчували себе вимушеними голосувати, – ОБСЄ
"У неконтрольованих місцевостях обох регіонів цивільні особи висловили занепокоєння про можливі наслідки для тих осіб, хто "проголосує", а потім поїде на підконтрольну українській владі територію. Інші цивільні особи були стурбовані тим, що відчували примус "голосувати", бо інакше вони зіткнулися б з перериванням виплати заробітної плати чи надання послуг охорони здоров'я на територіях, що не контролюються державою", – повідомили в ОБСЄ.
Окрім того, 11 листопада, в день так званих "виборів", спостерігачі помітили збільшення кількості озброєних людей.
Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.
Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.
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