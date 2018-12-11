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Мешканці окупованого Донбасу відчували себе вимушеними голосувати, – ОБСЄ

Водночас дехто повідомляв спостерігачам ОБСЄ про занепокоєння наслідками участі у "виборах" в разі поїздки на підконтрольні Україні території
Цивільні мешканці окупованих територій Донецької і Луганської областей розповіли моніторинговій місії ОБСЄ про те, що вони були змушені взяти участь у псевдовиборах сепаратистів.
Мешканці окупованого Донбасу відчували себе вимушеними голосувати, – ОБСЄ Фото: gettyimages.com

"У неконтрольованих місцевостях обох регіонів цивільні особи висловили занепокоєння про можливі наслідки для тих осіб, хто "проголосує", а потім поїде на підконтрольну українській владі територію. Інші цивільні особи були стурбовані тим, що відчували примус "голосувати", бо інакше вони зіткнулися б з перериванням виплати заробітної плати чи надання послуг охорони здоров'я на територіях, що не контролюються державою", – повідомили в ОБСЄ.

Окрім того, 11 листопада, в день так званих "виборів", спостерігачі помітили збільшення кількості озброєних людей.

Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.

Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.

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