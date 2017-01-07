У Нацгвардії прокоментували затримання українського військового Марківа в Італії
Про це йдеться у заяві НГУ від 1 липня.
"На даний момент старший сержант Віталій Марків служить у батальйоні Кульчицького на посаді заступника командира взводу. Він виїхав до Італії під час планової відпустки", – йдеться в повідомленні.
Фото: ngu.gov.ua
У НГУ зазначили, що офіційної інформації щодо затримання Марківа до Нацгвардії не надходило, а разом з Генпрокуратурою нацгвардійцю буде надано допомогу.
Також у Нацгвардії повідомили, що в Україні правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.
"За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", – підкреслили в НГУ.
Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.
Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.
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