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У Нацгвардії прокоментували затримання українського військового Марківа в Італії

У НГУ зазначили, що офіційної інформації щодо затримання Марківа до Нацгвардії не надходило
Національна гвардія України занепокоєна арештом заступника командира взводу батальйону оперативного призначення ім. Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа, затриманого 30 червня за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Рокеллі у 2014 році.
У Нацгвардії прокоментували затримання українського військового Марківа в Італії Фото: president.gov.ua

Про це йдеться у заяві НГУ від 1 липня.

"На даний момент старший сержант Віталій Марків служить у батальйоні Кульчицького на посаді заступника командира взводу. Він виїхав до Італії під час планової відпустки", – йдеться в повідомленні. 


Фото: ngu.gov.ua

У НГУ зазначили, що офіційної інформації щодо затримання Марківа до Нацгвардії не надходило, а разом з Генпрокуратурою нацгвардійцю буде надано допомогу.

Також у Нацгвардії повідомили, що в Україні правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

"За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ", – підкреслили в НГУ. 

Нагадаємо, поліція Італії затримала Віталія Марківа за підозрою у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

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01 07 2017 19:30
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