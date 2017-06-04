У Нацполіції відкинули закиди Гонтаревої у бездіяльності
Національна поліція України у своїй роботі керується винятково нормами чинного законодавства, зокрема, закону "Про Національну поліцію", а не емоційними заявами високопосадових осіб НБУ
Про це інформує видання Еspreso.
"Відтак щодо закидів голови правління НБУ Валерії Гонтаревої на адресу Національної поліції за фактом подій біля її будинку вранці 6 квітня повідомляємо, що вона офіційно не зверталася із заявами до органів поліції. Так само повідомлення щодо хуліганських дій невідомих осіб у селі Гореничі не надходили на спецлінію 102", - йдеться у повідомленні.
Тільки після 9-ї години ранку співробітники поліції Київщини отримали від одного з охоронців домоволодіння повідомлення про події, які відбулися раніше у Гореничах.
Їхніми безпосередніми учасниками були протестувальники та співробітники державної охорони, що опікуються безпекою високопосадовців, а також працівники приватної охоронної структури, яка працює за угодою про охорону приміщень, помешкань і працівників НБУ.
Після прибуття на місце поліцейські задокументували факти хуліганських дій з боку протестувальників, які, висловлювали невдоволення діяльністю керівника НБУ, викрикували в її бік гасла непристойного змісту, фарбою розмалювали стіну паркану приватного домоволодіння.
Слідчим підрозділом Києво-Святошинського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
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