У найбільшій в Берліні автобусній туристичній компанії з'явився україномовний гід
На перший такий автобус посол України в Німеччині Андрій Мельник та керівник туристичного підприємства Міхаель Грефе урочисто наклеїли український прапорець, повідомляє "Укрінформ".
"Зараз у нас є гіди 21 іноземною мовою, і ми горді, що тепер такий є і українською. Ми сподіваємося, що це приверне нових туристів", - заявив Грефе.
Статистика подорожей на жовтих туристичних автобусах гостями з різних країн не ведеться, але, за оцінками керівника компанії, українські пасажири становлять близько 3-5 відсотків від загального числа. Тепер їх буде більше, сподівається Грефе.
Автобуси виходять на маршрути найцікавішими місцями столиця кожні 10 хвилин з 10 до 18 години. За рік ними користуються понад 100 тисяч гостей. Крім гідів на понад 20 мовах, які, треба зауважити, розрізняються з орієнтуванням на те, що більше цікавить туристів з різних країн, є ще німецько- та англомовні гіди спеціально для дітей.
Робота над тим, щоб україномовний гід з'явився в найбільшій в Берліні автобусній туристичній компанії, велася не один місяць, розповів Мельник.
"Ми не зупинятимемося на цьому і в наступному році плануємо зробити аудіогіди в головних музеях Берліна. Можливо, і в приміщенні Бундестагу, який щороку відвідують понад 3 млн туристів", - розповів посол.
Слід зазначити, що україномовний гід з'явився в Рік української мови у ФРН.
Нагадаємо, що в польських містах, де компактно проживають українці, щонеділі відбуватимуться богослужіння українською мовою.
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