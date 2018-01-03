У НБУ назвали, скільки зараз становлять міжнародні резерви України
Про це у ході брифінгу повідомив журналістам заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє УНІАН.
"Резерви на сьогодні становлять приблизно $18,5 мільярда з урахуванням інтервенцій Національного банку", - сказав він.
За словами Чурія, останнім часом регулятор проводить інтервенції з купівлі валюти практично щодня. З урахуванням оприлюдненого регулятором уточненого показника міжнародних резервів на 1 лютого 2018 року, за лютий резерви скоротилися на 0,4%.
Міжнародні резерви України на 1 лютого 2018 року становили $18,580 млрд, що на 228 млн, або на 1,2%, нижче за показник на 1 січня.
У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до $18,808 млрд. Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до $20,5 млрд.
1 березня Національний банк України підняв облікову ставку до 17% річних.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі