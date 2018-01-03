У НБУ назвали, скільки зараз становлять міжнародні резерви України

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до $18,808 млрд

Міжнародні резерви України на сьогоднішній день становлять $18,5 млрд з урахуванням інтервенцій НБУ.

Про це у ході брифінгу повідомив журналістам заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє УНІАН.

"Резерви на сьогодні становлять приблизно $18,5 мільярда з урахуванням інтервенцій Національного банку", - сказав він.

За словами Чурія, останнім часом регулятор проводить інтервенції з купівлі валюти практично щодня. З урахуванням оприлюдненого регулятором уточненого показника міжнародних резервів на 1 лютого 2018 року, за лютий резерви скоротилися на 0,4%.

Міжнародні резерви України на 1 лютого 2018 року становили $18,580 млрд, що на 228 млн, або на 1,2%, нижче за показник на 1 січня.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до $18,808 млрд. Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до $20,5 млрд.

1 березня Національний банк України підняв облікову ставку до 17% річних.