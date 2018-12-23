CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУпродовж неділі, 23 грудня, на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У неділю на Донбасі не було жодного обстрілу, - штаб
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає"
Фото: espreso.tv
Упродовж неділі, 23 грудня, на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу.
Як повідомляє штаб операції Об’єднаних сил, станом на 18:00 23 грудня бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 21 грудня, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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23 12 2018 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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