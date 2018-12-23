У неділю на Донбасі не було жодного обстрілу, - штаб

Упродовж неділі, 23 грудня, на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу.

Упродовж неділі, 23 грудня, на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу.

Як повідомляє штаб операції Об’єднаних сил, станом на 18:00 23 грудня бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 21 грудня, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.