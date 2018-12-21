За день бойовики тричі порушили режим припинення вогню Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає"

Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Фото: ООС

"Ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 120 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС. "Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених Чермалик, Лебединське на Маріупольському напрямку. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у повідомленні. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що 20 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню.

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