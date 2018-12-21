За день бойовики тричі порушили режим припинення вогню
"Ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 120 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених Чермалик, Лебединське на Маріупольському напрямку.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що 20 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню.
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