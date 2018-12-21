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За день бойовики тричі порушили режим припинення вогню

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає"
Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
За день бойовики тричі порушили режим припинення вогню Фото: ООС

"Ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 120 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених Чермалик, Лебединське на Маріупольському напрямку.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що 20 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню.

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21 12 2018 20:32
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