Протягом минулої доби на Донбасі один військовослужбовець отримав поранення
"Ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське - на Донецькому напрямку та двічі в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку, та з мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Станиця Луганська - на Луганському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Луганське - на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Гнутове, Лебединське - на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби. Протягом минулої доби один військовослужбовець отримав поранення.
За даними розвідки, 20 грудня шість окупантів зі складу збройних формувань Російської Федерації знищено та трьох поранено.
Від початку цієї доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Чермалик, що на Маріупольському напрямку.
Нагадаємо, що 19 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню.
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