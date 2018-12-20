ООС: бойовики сім разів відкривали вогонь
"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Мар'їнка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Красногорівка - на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Павлопіль на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.
Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби.
Від початку цієї доби ворог вогонь не відкривав. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом минулої та поточної доби немає.
Нагадаємо, якщо Росія не буде проявляти агресію після закінчення режиму воєнного стану, на Донбасі можуть встановити режим припинення вогню до новорічних і різдвяних свят.
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