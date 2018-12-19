У Мінську обговорили умови новорічного перемир’я на Донбасі

Якщо Росія не буде проявляти агресію після закінчення режиму воєнного стану, на Донбасі можуть встановити режим припинення вогню до новорічних і різдвяних свят.

Про це за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи повідомила уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в ОРДЛО Ірина Геращенко у Facebook.

"ОБСЄ і Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану, у разі відсутності провокацій з боку РФ і припинення Росією актів агресії, встановити сталий режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят", - написала нардеп.

За її словами, 27 грудня відбудеться скайп- конференція безпекової підгрупи, на якій обговорять безпекову ситуацію і можливу дату перемир‘я.

Геращенко наголосила, що оголошення режиму тиші можливо тільки у разі відсутності провокацій з боку Росії.

"Якщо 27 грудня, під час скайп-конференції вдасться констатувати деескалацію і узгодити дату встановлення режиму тиші, це буде 18 спроба перемир‘я..... Й дуже б хотілося, аби воно дотримувалося РФ і контрольованими нею бойовиками, і тиша була сталою", - резюмувала вона.

Також нардеп повідомила, що Росія блокує обговорення будь-якого обміну чи звільнення українських полонених.

"У питанні звільнення заручників і політв’язнів - жодного прогресу, бо на всі наші компромісні пропозиції отримано відмову. Під час переговорів між рядками читалося, що РФ не готова до жодних конструктивних кроків і компромісів", - написала вона.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Тристоронній контактній групі (ТКГ) розглядають заходи для забезпечення режиму припинення вогню та готуються до перемир'я під час зимових свят.