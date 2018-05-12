На Донбасі можуть оголосити "новорічне" перемир'я
Про це спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав журналістам у вівторок за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".
"У робочій групі з питань безпеки учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню і підготовку до перемир'я в зв'язку з новорічними та різдвяними святами", - заявив Сайдік.
"Дуже сподіваюся, що у нас буде дійсно серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами", - додав він.
Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в засіданнях ТКГ буде перерва на 4 тижні до середини січня з 19 грудня.
Нагадаємо, що на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську Україну представляє дипломат Руслан Демченко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Чернігівщині пройшли бригадні навчання з бойовими стрільбами, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"