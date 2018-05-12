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На Донбасі можуть оголосити "новорічне" перемир'я

У робочій групі з питань безпеки учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню
У Тристоронній контактній групі (ТКГ) розглядають заходи для забезпечення режиму припинення вогню та готуються до перемир'я під час зимових свят.
На Донбасі можуть оголосити "новорічне" перемир Фото: з вільних джерел

Про це спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік сказав журналістам у вівторок за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"У робочій групі з питань безпеки учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню і підготовку до перемир'я в зв'язку з новорічними та різдвяними святами", - заявив Сайдік.

"Дуже сподіваюся, що у нас буде дійсно серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами", - додав він.

Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в засіданнях ТКГ буде перерва на 4 тижні до середини січня з 19 грудня.

Нагадаємо, що на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську Україну представляє дипломат Руслан Демченко.

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05 12 2018 08:40
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