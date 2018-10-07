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У Нідерландах евакуювали літак через лист про бомбу

Вибухівки не знайшли
В аеропорту нідерландського Ейндховена евакуювали пасажирський літак компанії Ryanair після того, як на борту судна знайшли лист про те, як зробити бомбу.
У Нідерландах евакуювали літак через лист про бомбу

Рейс мав вилетіти близько 20:00 вечора 9 липня з Нідерландів до Единбурга, Шотландія, пише NOS.

Літак обстежили з службовими собаками, проте вибухівки не знайшли. У зв'язку з інцидентом аеропорт не закривали, проте пасажирам інших рейсів перенесли вильоти на кілька годин.

Жінка, яка знайшла записку, сказала, що це був "свого роду жарт, це був свого роду малюнок, як зробити бомбу".

Нагадаємо, що в столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.

 

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10 07 2018 11:16
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