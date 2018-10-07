CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту нідерландського Ейндховена евакуювали пасажирський літак компанії Ryanair після того, як на борту судна знайшли лист про те, як зробити бомбу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нідерландах евакуювали літак через лист про бомбу
Вибухівки не знайшли
Рейс мав вилетіти близько 20:00 вечора 9 липня з Нідерландів до Единбурга, Шотландія, пише NOS.
Літак обстежили з службовими собаками, проте вибухівки не знайшли. У зв'язку з інцидентом аеропорт не закривали, проте пасажирам інших рейсів перенесли вильоти на кілька годин.
Жінка, яка знайшла записку, сказала, що це був "свого роду жарт, це був свого роду малюнок, як зробити бомбу".
Нагадаємо, що в столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.
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10 07 2018 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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