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У Німеччині екологічні активісти прорвалися на територію вугільного кар'єру

Тисячі людей вийшли на демонстрацію проти видобутку кам'яного вугілля поблизу вугільного кар'єру Гамбах у Німеччині
Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці містечка Керпен неподалік від Бонна у неділю, 5 листопада, щоб висловити протест проти вугільної енергетики. Кілька сотень активістів прорвалися на територію, де видобувається вугілля.
У Німеччині екологічні активісти прорвалися на територію вугільного кар Фото: reuters.com

За даними поліції, в акції взяли участь близько 2500 людей, організатори ж говорять про 4500 учасників, повідомляє DW з посиланням на агенцію AFP.

Акція відбулася за день до початку міжнародної кліматичної конференції ООН у Бонні.


Фото: dpa

Учасники демонстрації пройшли містом у напрямку розташованого поблизу вугільного кар'єра Гамбах. Пізніше кілька сотень активістів прорвалися на територію, де видобувається вугілля. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ. Одного активіста затримали.


Фото: dpa

Напередодні в Бонні тисячі людей вийшли на демонстрацію за відмову від вугільної енергетики. За даними поліції, на акцію зібралося близько 11 тисяч демонстрантів. Водночас організатори заявляли про 25 тисяч учасників. 

Як очікується, на конференцію в Бонні, яка відбудеться з 6 до 17 листопада, має прибути до 25 тисяч учасників з різних країн світу. На ній мають обговорювати подальше втілення заходів, про які домовилися під час кліматичної конференції в Парижі у 2015 році. Паризька кліматична угода, зокрема, передбачає обмежити глобальне потепління цифрою нижчою за два градуси за Цельсієм – бажано до 1,5 градуса – порівняно з доіндустріальною добою.

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05 11 2017 23:40
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