У Німеччині набув чинності закон проти ненависті і цькування в інтернеті

У Німеччині з 1 жовтня набув чинності закон, спрямований проти ненависті і цькування в інтернеті.

Як повідомляє DW, закон зобов'язує онлайн-сервіси масштабніше обробляти скарги, пов'язані з можливим розпалюванням ненависті, і швидше видаляти такі записи і коментарі.

Документ передбачає, що "очевидно злочинні" висловлювання повинні бути видалені або заблоковані протягом 24 годин з моменту надходження скарги на них. У деяких випадках на ці дії компаніям дається тиждень.

Саме термін, упродовж якого інтернет-сервіси зобов'язані видаляти подібні записи і коментарі, викликав найбільші суперечки. Критики закону зазначають, що ці обмеження в часі можуть призвести до того, що у спірних випадках компанії будуть видаляти коментарі, щоб не підпадати під штрафні санкції.

Однак Мін'юст зазначає, що штрафи будуть накладатися лише в разі систематичних порушень. При цьому після закінчення відведеного законом терміну користувачі зможуть скаржитися до Федерального відомства юстиції, якщо, на їхню думку, скарга не була оброблена відповідним чином.

Перевіркам будуть піддаватися Facebook, VK, Tumblr, фотохостинг Flickr і відеосервіс Vimeo.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пообіцяв активізувати боротьбу з російськими соціальними мережами.