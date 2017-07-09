Порошенко хоче посилити боротьбу з російськими соцмережами

Порошенко також пообіцяв посилити контроль за книгами, які поставляють в Україну з Росії

Президент України Петро Порошенко пообіцяв активізувати боротьбу з російськими соціальними мережами, доступ до він своїм указом наказав заблокувати ще в травні 2017 року.

"Російські мережі, на жаль, були і залишаються інструментами спецоперацій російських спецслужб в неоголошену війну проти України. Тому будемо і далі пильно стежити і скорочувати їх присутність", - пообіцяв Порошенко в щорічному посланні до парламенту країни.

Президент запевнив депутатів, що вжиті в попередні місяці заходи вже призвели до того, що "російські пропагандистські сайти випали з десятки найбільш відвідуваних веб-ресурсів України".

Порошенко також пообіцяв посилити контроль за книгами, які поставляють в Україну, нарікаючи на те, що в країну з Росії надходить "потік українофобської писанини".

Указ, яким зобов'язав українським інтернет-провайдерам на три роки закрити користувачам доступ до сервісів Mail.ru і "Яндекса", а також соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", Порошенко підписав 16 травня 2017 року.

До цього моменту щомісячна аудиторія "Однокласників" в Україні, за даними соцмережі, становила 9,5 млн осіб, щоденна - 5,4 млн осіб. За даними аналітичного агентства SimilarWeb, на Україну припадало 17,6% від загального трафіку "ВКонтакте".

Згодом стало відомо, що російська компанія Mail.Ru Group, яка володіє соцмережами "ВКонтакте" й "Одноклассники", намагається обійти заборони на діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.

В результаті, холдинг Mail.ru оцінив негативний ефект від заборони роботи на українському ринку в 1,5 відсотка від виручки за 2017 рік - близько $13 млн.