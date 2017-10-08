Збиток Mail.ru через заборону в Україні становить близько $13 млн

Раніше Mail.Ru заявляв, що відхід з українського ринку не вплине на фінансові показники компанії

Холдинг Mail.ru оцінює негативний ефект від заборони роботи на українському ринку в 1,5 відсотка від виручки за 2017 рік.

Mail.ru прогнозує річний виторг в 52,6-53,9 мільярда рублів. Виходячи з цього прогнозу, збиток від відходу з українського ринку складе 789-808,5 мільйона рублів (близько $13 млн - ред.). Про це повідомляє РБК з посиланням на звіт компанії.

Раніше Mail.Ru заявляв, що відхід з українського ринку не вплине на фінансові показники компанії. Частка українського бізнесу в структурі виручки компанії, повідомляв тоді холдинг, незначна.

Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Згодом стало відомо, що російська компанія Mail.Ru Group, яка володіє соцмережами "ВКонтакте" й "Одноклассники", намагається обійти заборони на діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.