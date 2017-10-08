Збиток Mail.ru через заборону в Україні становить близько $13 млн
Mail.ru прогнозує річний виторг в 52,6-53,9 мільярда рублів. Виходячи з цього прогнозу, збиток від відходу з українського ринку складе 789-808,5 мільйона рублів (близько $13 млн - ред.). Про це повідомляє РБК з посиланням на звіт компанії.
Раніше Mail.Ru заявляв, що відхід з українського ринку не вплине на фінансові показники компанії. Частка українського бізнесу в структурі виручки компанії, повідомляв тоді холдинг, незначна.
Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Згодом стало відомо, що російська компанія Mail.Ru Group, яка володіє соцмережами "ВКонтакте" й "Одноклассники", намагається обійти заборони на діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.
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