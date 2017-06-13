Mail.ru Group обходить українські санкції через офшорну компанію на Кіпрі

Mail.Ru продовжує бути присутнім на українському ринку,а також заробляти на рекламі, що показується українським користувачам"

Російська компанія Mail.Ru Group, яка володіє соцмережами "ВКонтакте" й "Одноклассники", намагається обійти заборони на діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.

"Чергове OSINT-розслідування міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm розкриває спроби російської компанії Mail.Ru Group обійти заборони на діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на розслідування міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Як повідомляють волонтери-розслідувачі, Mail.Ru мімікрує під "Пошукач".

"01.06.2017 генеральний директор Mail.Ru Group Борис Добродєєв оголосив про закриття офісів компанії в Україні. Добродєєв також зазначив, що український бізнес не робив істотного внеску у виручку компанії. Проте, Mail.Ru Group не збирається відмовлятися від отримання прибутку з українців і, як наслідок, вживає кроків для збереження свого впливу на території України", - йдеться в повідомленні.

"24.05.2017 був створений домен poshukach.com. З моменту реєстрації сайт швидко набрав популярність і, за даними Alexa, на 12.06.2017 посідає 492 місце з відвідуваності в Україні", - додається там.

Наголошується, що "незважаючи на назву в українському стилі", з Україною "Пошукач" ніяк не пов'язаний. Сам інтерфейс сайту російсько-англійський, домен POSHUKACH.COM був зареєстрований російським реєстратором RU-CENTER. Початковий код головної сторінки сайту містить відсилання до браузеру FreeU, одним з розробників якого є Mail.Ru Group. Також сайт POSHUKACH.COM розташований у мережі, що територіально належить Росії.

Сайт пов'язаний з Nessly Company (відомою як Nessly Holdings Limited) — офшорною компанією, афільованою з Mail.Ru Group і зареєстрованою на Кіпрі.

Водночас мережа, в якій розташований сервер браузеру FreeU, який українцям активно рекламували для обходу заборони соцмереж "ВКонтакте" й "Одноклассники", також зареєстрована на Nessly Company.

Директором Nessly Holdings Ltd зазначена якась Олена Азаренко (Elena Azarenko), яка обіймає (або обіймала) посаду директора в компаніях, пов'язаних з MRG: MGL Mail.Ru Equity Limited, VK.COM Holdings Limited, MRGroup Invetsments Limited, Odnoklassniki Holdings Limited, MGL Mail.Ru Internet Assets Limited. Пошук у LinkedIn підтверджує, що Elena Azarenko працює в Mail.Ru Group.

"Таким чином, можна з великою вірогідністю стверджувати, що Nessly Holdings Limited тісно пов'язана з Mail.Ru Group. Через цю компанію Mail.Ru Group намагається обійти санкції, запроваджені щодо російських IT-компаній в Україні: ні домен POSHUKACH.COM, ні пов'язана IP-адреса не блокуються українськими провайдерами", — наголошуюється в розслідуванні InformNapalm.

"Як наслідок — Mail.Ru продовжує бути присутнім на українському ринку, використовувати власний пошуковий движок для показу результатів, які Mail.ru визнає "більш релевантними", а також заробляти на рекламі, що показується українським користувачам", - додається там.

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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.