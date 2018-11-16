У Німеччині судять чоловіка, який кілька років підсипав отруту колегам у їжу

Викрити його вдалося завдяки камерам спостереження на заводі, де він працював

У німецькому місті Білефельд почався судовий процес проти 57-річного чоловіка, якого звинувачують у спробах отруїти колег.

Слідчі звинувачують чоловіка у тому, що з березня 2015 року по травень 2018 року він отруїв кілька людей.

"Передбачають, що 57-річний чоловік завдав серйозної шкоди здоров'ю деяким своїм колегам, додаючи отруту в їх їжу", - повідомляє видання Rheinische Post.

Викрити його вдалося завдяки встановленим камерам відеоспостереження на заводі, де він працював. На записах зафіксовано, як він сипав токсичні речовини на продукти співробітників, коли ті не бачили.

Про свої мотиви підсудний мовчить. Відомо, що на цьому заводі він працював протягом 38 років.

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