У Німеччині вчинили серійні підпали на залізниці
На кількох залізничних лініях невідомі вночі підпалили сигнальні системи. Зловмисники палили кабельні шахти у Нижній Саксонії, Берліні, Північному Рейні-Вестфалії та Саксонії. Загалом було зафіксовано 12 інцидентів, усі відбулися у період між 1:00 та 4:30 ночі.
Через дії паліїв у районі довкола Лейпцига, Дрездена та Хемніца поїзди прибували із значним запізненням. Також залізничний рух було порушено довкола Гамбурга та в Рурському регіоні. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
У Берліні виникли перебої у роботі міської залізниці. Тут згоріла кабельна шахта станції "Трептов-парк". "Наглядач зауважив вранці велике задимлення поруч з коліями і попередив екстрені служби", - зазначив речник поліції.
Поліція Лейпцига розглядає версію політичної мотивації паліїв, зважаючи на проведення саміту "Великої двадцятки", який стартує у Німеччині за три тижні. Повідомляють, що ліві екстремісти нещодавно кілька разів погрожували провести такі акції.
Федеральна поліція веде розслідування за підозрою у небезпечному втручанні в роботу залізниці.
Нагадаємо, 13 червня на залізничній станції у Мюнхені сталася стрілянина, поранено декілька людей.
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