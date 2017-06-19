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У Німеччині вчинили серійні підпали на залізниці

Поліція Лейпцига розглядає версію політичної мотивації паліїв, зважаючи на проведення саміту "Великої двадцятки", який стартує у Німеччині за три тижні
У ніч на понеділок в Німеччині невідомі скоїли низку підпалів на залізниці по всій країні, поліція не відкидає політичних мотивів паліїв.
У Німеччині вчинили серійні підпали на залізниці Фото: ЕРА

На кількох залізничних лініях невідомі вночі підпалили сигнальні системи. Зловмисники палили кабельні шахти у Нижній Саксонії, Берліні, Північному Рейні-Вестфалії та Саксонії.  Загалом було зафіксовано 12 інцидентів, усі відбулися у період між 1:00 та 4:30 ночі.

Через дії паліїв у районі довкола Лейпцига, Дрездена та Хемніца поїзди прибували із значним запізненням. Також залізничний рух було порушено довкола Гамбурга та в Рурському регіоні. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

У Берліні виникли перебої у роботі міської залізниці. Тут згоріла кабельна шахта станції "Трептов-парк". "Наглядач зауважив вранці велике задимлення поруч з коліями і попередив екстрені служби", - зазначив речник поліції.

Поліція Лейпцига розглядає версію політичної мотивації паліїв, зважаючи на проведення саміту "Великої двадцятки", який стартує у Німеччині за три тижні. Повідомляють, що ліві екстремісти нещодавно кілька разів погрожували провести такі акції.

Федеральна поліція веде розслідування за підозрою у небезпечному втручанні в роботу залізниці. 

Нагадаємо, 13 червня на залізничній станції у Мюнхені сталася стрілянина, поранено декілька людей.

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19 06 2017 15:17
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