У Нью-Йорку через "примарну" стрілянину постраждали більше десяти людей

Людям здалося, що виникла стрілянина, але насправді пострілів не було

У Нью-Йорку на вокзалі "Пенн-стейшн" виникла масова паніка, внаслідок якої постраждали більше десяти людей.

Паніка виникла після того, як поліцейські застосували електрошокер проти дебошира. Людям здалося, що виникла стрілянина, але насправді пострілів не було. Про це повідомляє Голос Америки.

Нагадаємо, вчора у місті Бірмінгем в американському штаті Алабама троє підлітків та дитина молодшого віку отримали поранення в результаті стрілянини, що сталася біля церкви.