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У Нью-Йорку через "примарну" стрілянину постраждали більше десяти людей

Людям здалося, що виникла стрілянина, але насправді пострілів не було
У Нью-Йорку на вокзалі "Пенн-стейшн" виникла масова паніка, внаслідок якої постраждали більше десяти людей.
У Нью-Йорку через "примарну" стрілянину постраждали більше десяти людей Фото: tsn.ua

Паніка виникла після того, як поліцейські застосували електрошокер проти дебошира. Людям здалося, що виникла стрілянина, але насправді пострілів не було. Про це повідомляє Голос Америки.

Нагадаємо, вчора у місті Бірмінгем в американському штаті Алабама троє підлітків та дитина молодшого віку отримали поранення в результаті стрілянини, що сталася біля церкви.

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17 04 2017 12:59
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