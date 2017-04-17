CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Нью-Йорку на вокзалі "Пенн-стейшн" виникла масова паніка, внаслідок якої постраждали більше десяти людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нью-Йорку через "примарну" стрілянину постраждали більше десяти людей
Людям здалося, що виникла стрілянина, але насправді пострілів не було
Фото: tsn.ua
Паніка виникла після того, як поліцейські застосували електрошокер проти дебошира. Людям здалося, що виникла стрілянина, але насправді пострілів не було. Про це повідомляє Голос Америки.
Нагадаємо, вчора у місті Бірмінгем в американському штаті Алабама троє підлітків та дитина молодшого віку отримали поранення в результаті стрілянини, що сталася біля церкви.
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