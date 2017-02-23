У одного з викрадачів Гончаренка знайшли російський паспорт

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що один із викрадачів народного депутата Олексія Гончаренка мав паспорт громадянина Росії.

Луценко розповів, що правоохоронці викрили злочинну групу, яка протягом року організувала та розповсюджувала на території Одеси книги та буклети для розпалювання національної, расової ворожнечі та приниження національної честі і гідності.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Серед видань - "Слуги зла или как выглядит украинский национализм", "Одесские колокола Хатыни".

"За висновками експертиз ця література направлена на пропагування національної ворожнечі між українцями, росіянами та євреями, а також спрямована на актуалізацію ненависті до українських патріотів", - уточнив генпрокурор.

Він зазначив, що під час розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали "дані про плани членів цієї злочинної групи до викрадення народного депутата України Олексія Гончаренка для помсти за події травня 2014 року".

"Вказані особи під контролем спецслужб 23 лютого викрали Гончаренка та планували спотворити обличчя кислотою та розбити молотком коліна. Наразі затримано трьох членів злочинноі групи. Серед них депутат Лиманської районної ради Одещини та колишній військовослужбовець", - розповів Луценко.

Він додав, що у одного із затриманих вилучили паспорт громадянина Російськоі Федерації.

"У фігурантів справи вилучено балаклави, ємкість за попередньою інформацією, вміщуючу кислоту, та молоток", - зазначив генпрокурор.

Депутата Гончаренка хотів викрасти і позбавити зору батько антимайданівця Геннадія Кушнарьова, який загинув в Будинку профспілок.

Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.

Згодом, за словами депутатів з БПП, які посилались на генпрокурора, Гончаренко був викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.