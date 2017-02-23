Невідомі викрали нардепа Олексія Гончаренка, - ОНОВЛЕНО
Інформації про подробиці викрадення заступника голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" наразі немає.
Про викраденн Гончаренка повідомляє одеський сайт "Думська", з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.
У той же час, про те, що Олексія Гончаренка викрали повідомляє у Facebook народний депутат від фракції БПП Олександр Бригинець.
Оновлення. У фракції БПП Олексія Гончаренка не бачили з учорашнього вечора, розповів депутат фракції БПП Борислав Розенблат, інформує "112 Україна".
"Останній раз я бачив його вчора ввечері після засідання Ради Я спілкувався з керівником фракції, питав, чому Гончаренко немає, він каже, так, є підтвердження того, що його дійсно немає, каже, що викрали. Він невідомо де", - розповів Розенблат.
У той же час їх колега по фракції Іван Винник налаштований оптимістично.
"Я думаю, не все так трагічно, як це на перший погляд виглядає. Я просто висловлюю свою думку, я не маю ніякої додаткової інформації. Я не буду дозволяти собі припущення з приводу того, що я не знаю", - заявив Винник.
Також БПП просить створити спеціальний штаб у зв'язку з кризовою ситуацією з викраденням нардепа Олексія Гончаренка, заявив голова фракції БПП Ігор Гринів.
"Я тільки що розмовляв з прокурором області. Я хотів би звернутися до керівництва правоохоронних органів про термінове створення спеціального штабу з такої ситуації", - заявив Гринів.
Спікер парламенту Андрій Парубій попросив оформити секретаріат Ради це протокольне доручення.
"Колеги, я підтримую вимогу голови фракції Ігоря Гриніва і вважаю, що правоохоронні органи повинні негайно прийняти всі необхідні заходи, щоб ця ситуація була вирішена. Прошу оформити це як звернення від голови ВР, від парламенту", - заявив спікер.
У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко припускає, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.
"Підтвердила ГПУ. Зараз від Юрія Луценка ми дізналися, що на його думку, Олексія Гончаренка викрала група сепаратистів з метою фізичних тортур. Ця інформація зараз перевіряється. Я думаю, що зараз найголовніше - не піддаватися паніці і щоб правоохоронні органи створили робочу групу або скоординували свої дії з метою з'ясування місцезнаходження народного депутата Олексія Гончаренка", - заявила Червакова.
Нагадаємо, нардеп від БПП Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.
Згодом представник МЗС Німеччини Мартін Шефер засудив вчинокнародного депутата Олексія Гончаренка.
Відтак, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту під посольством Німеччини в Києві.
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