Невідомі викрали нардепа Олексія Гончаренка, - ОНОВЛЕНО

Інформації про подробиці викрадення поки немає

Народний депутат України Олексій Гончаренко був викрадений невідомими.

Інформації про подробиці викрадення заступника голови парламентської фракції "Блоку Петра Порошенка" наразі немає.

Про викраденн Гончаренка повідомляє одеський сайт "Думська", з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

У той же час, про те, що Олексія Гончаренка викрали повідомляє у Facebook народний депутат від фракції БПП Олександр Бригинець.

Оновлення. У фракції БПП Олексія Гончаренка не бачили з учорашнього вечора, розповів депутат фракції БПП Борислав Розенблат, інформує "112 Україна".

"Останній раз я бачив його вчора ввечері після засідання Ради Я спілкувався з керівником фракції, питав, чому Гончаренко немає, він каже, так, є підтвердження того, що його дійсно немає, каже, що викрали. Він невідомо де", - розповів Розенблат.

У той же час їх колега по фракції Іван Винник налаштований оптимістично.

"Я думаю, не все так трагічно, як це на перший погляд виглядає. Я просто висловлюю свою думку, я не маю ніякої додаткової інформації. Я не буду дозволяти собі припущення з приводу того, що я не знаю", - заявив Винник.

Також БПП просить створити спеціальний штаб у зв'язку з кризовою ситуацією з викраденням нардепа Олексія Гончаренка, заявив голова фракції БПП Ігор Гринів.

"Я тільки що розмовляв з прокурором області. Я хотів би звернутися до керівництва правоохоронних органів про термінове створення спеціального штабу з такої ситуації", - заявив Гринів.

Спікер парламенту Андрій Парубій попросив оформити секретаріат Ради це протокольне доручення.

"Колеги, я підтримую вимогу голови фракції Ігоря Гриніва і вважаю, що правоохоронні органи повинні негайно прийняти всі необхідні заходи, щоб ця ситуація була вирішена. Прошу оформити це як звернення від голови ВР, від парламенту", - заявив спікер.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко припускає, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур. Відповідну заяву зробила нардеп від "БПП" Ольга Червакова.

"Підтвердила ГПУ. Зараз від Юрія Луценка ми дізналися, що на його думку, Олексія Гончаренка викрала група сепаратистів з метою фізичних тортур. Ця інформація зараз перевіряється. Я думаю, що зараз найголовніше - не піддаватися паніці і щоб правоохоронні органи створили робочу групу або скоординували свої дії з метою з'ясування місцезнаходження народного депутата Олексія Гончаренка", - заявила Червакова.

Нагадаємо, нардеп від БПП Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни, яка знаходиться біля посольства Німеччини в Києві.

Згодом представник МЗС Німеччини Мартін Шефер засудив вчинокнародного депутата Олексія Гончаренка.

Відтак, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту під посольством Німеччини в Києві.