У Парижі назвали головну франкомовну книгу року

У середу, 7 листопада, в Парижі провели церемонію вручення Гонкурівської премії – престижної літературної нагороди, якою відзначають авторів прозових творів, написаних французькою мовою.

Цього року лауреатом премії став письменник Ніколя Матьє, повідомляє Buro 24/7. Члени журі відзначили його роман "Діти після них" (Leurs enfants après eux), назвавши його кращої франкомовною книгою року.

Читайте також: Сергій Жадан: Суспільство з такою кількістю травм і табу, навряд чи може вважатись здоровим

Це другий роман письменника. Дія книги розгортається в 1990-х роках, в епоху важкої економічної кризи у Франції. У центрі сюжету роману виховання – 14-річний підліток Антоні і його друзі. Діти кризи слухають групу Nirvana, закохуються і веселяться, поки світ навколо занурений в хаос.

Гонкурівську премію вручають щорічно з 1903 року. Минулого року журі відзначило роман "Порядок денний" (L'Ordre du jour) письменника Еріка Вюйяра.

Нагадаємо, в середу, 17 жовтня, спеціальне журі обрало лауреата цьогорічної Букерівської премії.