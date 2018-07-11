У Парижі назвали головну франкомовну книгу року
Цього року лауреатом премії став письменник Ніколя Матьє, повідомляє Buro 24/7. Члени журі відзначили його роман "Діти після них" (Leurs enfants après eux), назвавши його кращої франкомовною книгою року.
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Це другий роман письменника. Дія книги розгортається в 1990-х роках, в епоху важкої економічної кризи у Франції. У центрі сюжету роману виховання – 14-річний підліток Антоні і його друзі. Діти кризи слухають групу Nirvana, закохуються і веселяться, поки світ навколо занурений в хаос.
Гонкурівську премію вручають щорічно з 1903 року. Минулого року журі відзначило роман "Порядок денний" (L'Ordre du jour) письменника Еріка Вюйяра.
Нагадаємо, в середу, 17 жовтня, спеціальне журі обрало лауреата цьогорічної Букерівської премії.
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