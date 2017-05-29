У Парижі протестували проти приїзду Путіна, - ФОТО, ВІДЕО

У неділю, 28 травня, у Парижі на площі Прав людини пройшли протести проти візиту до Франції російського президента Владіміра Путіна.

Мітинг відбувся під гаслом "Єдина Європа проти політики Путіна". Метою мітингу став заклик до нового президента Франції Еммануеля Макрона нагадати російському лідерові про необхідність припинити порушення прав людини в Росії і порушення Росією міжнародного права щодо інших країн, інформує "Тиждень.ua".

У заяві учасники заходу наголосили, що обов'язок президента Франції - захищати французькі та європейські цінності, зокрема і перед Путіним, якому треба сказати прямо в обличчя, що Франція і Європа більше не терпітимуть ворожі спроби Кремля дестабілізувати цілий континент.

В акції брали участь декілька десятків активістів, які тримали плакати із закликами звільнити українських ув'язнених, які перебувають у Росії, зокрема режисерів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, журналіста Романа Сущенка.



Всі фото: rfi

Повідомляється, що на акцію прийшли також російські опозиціонери та емігранти.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв провести жорстку розмову під час першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.