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У Парижі протестували проти приїзду Путіна, - ФОТО, ВІДЕО

Активісти закликали Макрона нагадати Путіну про необхідність припинити порушення прав людини
У неділю, 28 травня, у Парижі на площі Прав людини пройшли протести проти візиту до Франції російського президента Владіміра Путіна.
У Парижі протестували проти приїзду Путіна, - ФОТО, ВІДЕО Фото: rfi

Мітинг відбувся під гаслом "Єдина Європа проти політики Путіна". Метою мітингу став заклик до нового президента Франції Еммануеля Макрона нагадати російському лідерові про необхідність припинити порушення прав людини в Росії і порушення Росією міжнародного права щодо інших країн, інформує "Тиждень.ua".

У заяві учасники заходу наголосили, що обов'язок президента Франції - захищати французькі та європейські цінності, зокрема і перед Путіним, якому треба сказати прямо в обличчя, що Франція і Європа більше не терпітимуть ворожі спроби Кремля дестабілізувати цілий континент.

В акції брали участь декілька десятків активістів, які тримали плакати із закликами звільнити українських ув'язнених, які перебувають у Росії, зокрема режисерів Олега Сенцова і Олександра Кольченка, журналіста Романа Сущенка.


Всі фото: rfi

Повідомляється, що на акцію прийшли також російські опозиціонери та емігранти.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв провести жорстку розмову під час першої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 29 травня.

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