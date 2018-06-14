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У підприємства в Сумах вимагали 100 тис. грн

У справі замішані чиновники Мінприроди.
Правоохоронці встановили факт вимагання 100 тис. гривень у одного з сумських підприємств.
У підприємства в Сумах вимагали 100 тис. грн Фото: rian.com.ua

Ці кошти вимагали дві приватні особи для передачі співробітникам Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів. Після отримання всієї суми ділки обіцяли надати підприємству необхідні дозвільні документи на викиди забруднювальних речовин в повітря, - повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Напередодні вимагачі отримали першу частину обумовленої суми - 50 тис. грн.

У четвер під час передачі представнику підприємства відповідних дозвільних документів в обмін на 50 тис. грн двох приватних осіб затримали в одному з київських ресторанів.

Під час обшуку за місцем роботи одного з затриманих вилучили 16 тис. доларів і 19 тис. грн.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Чи встановлені чиновники Мінприроди, замішані в справі, не повідомляється.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі прокурора Черкаської місцевої прокуратури й адвоката.

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14 06 2018 20:18
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