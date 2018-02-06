У Південному через обстріли бойовиків згоріли житлові будинки, - ФОТО

Окупанти "випалюють" будинки місцевих жителів, щоб змусити їх покинути селище

В результаті обстрілу бойовиками району "Чигирі" в селищі Південно Донецької області згоріло дев'ять житлових будинків.

"Співробітники сектора МінВОТ в Донецькій області відвідали сел. Південне, р-н Чигирі, яке обстрілюється бойовиками. Окупаційні війська випалюють будинку цивільних жителів, щоб змусити їх покинути селище", - повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Відзначається, що окупанти використовують освітлювальні снаряди і міни, що спрацьовують на рівні висоти будівлі.



Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

"9 будинків в р-ні Чигирі згоріли. Гасити пожежу неможливо, доступ транспорту відсутній, дорога прострілюється бойовиками", - інформують в МінВОТ.

Згідно з повідомленням, місцеві жителі вночі залишають будинки, а вдень повертаються. Поранених і маломобільних в селищі немає. Жителі забезпечені гуманітарною допомогою і не хочуть примусової евакуації.



Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Напередодні штаб ООС заборонив переміщення приватних автомобілів в районі Південного з міркувань безпеки. Причиною стало те, що бойовики відкривають вогонь на поразку по мирних жителях, які намагаються покинути селище.

Нагадаємо, що внаслідок бойових дій у суботу троє українських військовослужбовців зазнали поранень. Протягом дня бойовики вкотре завадили розпочати роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Ворог вів вогонь з мінометів по околицях Авдіївки, так і безпосередньо зі стрілецької зброї по Донецькій фільтрувальній станції, не давши можливості доставити ремонтні бригади.