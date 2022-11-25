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У Польщі біля кордонів Білорусі та рф проходять навчання військ НАТО

До навчань залучені 2000 військовослужбовців різних підрозділів та 1000 одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.
У Польщі біля кордонів Білорусі та рф проходять навчання військ НАТО Фото: з вільного доступу

Сьогодні сили НАТО  взяли участь у навчаннях на півночі Польщі, у районі, прилеглому  до Калінінградської області рф та Білоруссі. Ці навчання мають вирішальне значення для безпеки східного флангу Альянсу, повідомило міністерство оборони Польщі.

Міністр оборони Маріуш Блащак відвідав місто Плочично, щоб спостерігати за навчаннями Tumak-22, що відбулися поблизу Сувалкського коридору.

До навчань залучені 2000  військовослужбовців різних підрозділів польського війська та союзних сил, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО. Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами. Задіяно 1000 одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

У ході навчань десятки польських військових та солдатів Альянсу перетинали водойми за допомогою машин-амфібій, а американські війська на танках Abrams імітували переслідування противника.

Сценарій навчань передбачає виконання завдань не лише в районі Навчального центру Сухопутних військ Ожиш, а й у Вармінсько-Мазурському та Підляському воєводствах. Серед дій військовослужбовців під час навчань: подолання водної перешкоди в поєднанні з приземленням і реагуванням на масові заходи.

 

 


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25 11 2022 22:00
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