У Польщі побили українських студентів

Українські студенти, які навчаються у ВНЗ в Польщі стали жертвами побиття у польському місті Ряшів.

Близько 15:30 українські студенти повертались з навчання у гуртожиток. Дорогою їх зупинили п’ятеро молодих чоловіків і запитали студентів звідки вони походять і про те, кому належить Львів – Україні чи Польщі. Потім нападники назвали студентів бандерівцями і побили їх. Про це повідомляє ZAXID.net з посиланням на прес-службу польських правоохоронців.

У результаті сутички студенти отримали побої, які не загрожували їхньому життю та здоров’ю.

Поліція швидко з’ясувала особи нападників за допомогою камер моніторингу, які зафіксували напад на студентів. Ними виявились мешканці Ряшева віком від 18 до 20 років. Усіх п’ятьох молодиків затримали, вони визнали свою вину. Під час процедури пізнання студенти підтвердили, що п’ятеро затриманих побили їх.

Поліція передала справу до окружної прокуратури Ряшева, де нападникам оголошено підозру про побиття на національному ґрунті. Їм загрожує до 5 років ув’язнення. Підозрюваних відпустили під нагляд поліції.

Нагадаємо, у жовтні минулого року біля Варшави, в містечку Констанцин-Єзьорна, на вечірці поранили ножем 44-річного українця.

У травні у польському місті Свидниця місцеві мешканці побили 34-річного громадянина України. Зловмисники також вивезли його до лісу і залишили там роздягненим.