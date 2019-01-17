Конституційний суд Польщі визнав неконституційними терміни "українські націоналісти"

Конституційний суд Польщі визнав неконституційними положення закону про Інститут національної пам'яті з визначеннями "українські націоналісти" і "Східна Малопольща".

Ці положення в лютому 2018-го оскаржив президент Польщі Анджей Дуда, повідомило в четвер "Польське радіо", інформує LB.ua.

Дуда оскаржив положення закону про Інститут національної пам'яті, в яких використовувалися звороти "українські націоналісти" і "Східна Малопольща". У прийнятих у 2018-му поправках йшлося про "діяння, вчинені українськими націоналістами в 1925-1950 роках, суть яких - у застосуванні насильства, терору та інших форм порушення прав людини щодо окремих осіб і груп людей". У законі також було зазначено, що такими злочинами була участь "українських націоналістів" у вбивствах євреїв і громадян Польської Республіки на Волині і в "Східній Малопольщі".

Судді підтримали позицію президента Польщі і підтвердили, що фрази "українські націоналісти" і "Східна Малопольща" є неточними, що перешкоджає визначенню забороненого діяння і, таким чином, суперечать конституційному принципу точності права.

Нагадаємо, що вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.

Нові норми передбачали штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводив штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

Президент України Петро Порошенко і Верховна Рада засудили цей документ. Український парламент вважає, що закон суперечить Декларації пам'яті і солідарності від 20 жовтня 2016 року, в якій Рада і Сейм відзначили боротьбу українських і польських національних сил антикомуністичного руху опору і погодилися з необхідністю активізувати неупереджені історичні дослідження.

Ухвалення цього закону, крім України, розкритикували Ізраїль і США. Ізраїлю не сподобалося, що закон вводить покарання за поширення даних про участь польської нації в Голокості.