У Польщі ухвалили закон про знесення пам'ятників радянської епохи

Протягом року буде демонтовано близько 470 скульптурно-архітектурних об'єктів

Сейм Польщі проголосував за внесення поправок в закон про заборону пропаганди комунізму або іншого тоталітарного ладу в назвах будівель і об'єктів, який передбачає знесення пам'ятників радянської епохи.

За остаточну редакцію закону проголосували 408 депутатів, проти були 7, ще 15 утрималися, - повідомляє DW.

Згідно з документом, пам'ятники та інші подібні об'єкти "не можуть віддавати данину пам'яті особам, організаціям, подіям або датам, які символізують комунізм або інший тоталітарний лад".

Автори законопроекту вказують, що "збереження назв установ і пам'ятників на честь подій і людей, що чинили злочинний вплив на історію Польщі, дає прихильникам тоталітаризму можливість просувати свої погляди, що чинить негативний вплив на суспільство".

Планується, що протягом року буде демонтовано близько 470 скульптурно-архітектурних об'єктів. Більше половини з них присвячені Червоній Армії.

Не підлягають знесенню пам'ятники, розташовані на кладовищах або території інших поховань, об'єкти, які не виставлені на загальний огляд, або ж демонстровані в наукових цілях, в якості твору мистецтва, а також монументи, внесені до реєстру пам'яток архітектури.

Раніше керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав 10 пам'ятників в Києві, які підлягають демонтажу згідно з законом про декомунізацію.

Нагадаємо, в Україні протягом року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисячу вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.