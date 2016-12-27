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В Україні за рік знесли 1320 пам'ятників Леніну та перейменували 51493 вулиць

Перейменовані 987 міст і сіл
В Україні протягом року, в рамках виконання закону про декомунізацію, перейменували 51493 тисячу вулиць і знесли 1320 пам'ятників Леніну.
В Україні за рік знесли 1320 пам Фото: Curbed tipster

Були перейменовані 987 міст і сіл, а також знесені ще 1096 інших пам’ятників, що підлягали демонтажу згідно із законом, повідомляє Український інститут національної пам’яті.

"2016-й став роком декомунізації в Україні. За період дії закону Україна зробила більше в подоланні спадщини тоталітарного минулого, ніж за весь час незалежності. Зміни, які легко побачити на мапі країни чи окремого населеного пункту, незворотні, вони – необхідний елемент нашої інтеграції до демократичної Європи", – заявив голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.


Фото: memory.gov.ua

Водночас, за його словами, декомунізація ще не завершилася.

"Не лише тому, що залишилися в публічному просторі пам’ятники вождям тоталітарного режиму навіть у столиці й де-не-де ще тривають обговорення щодо нових назв. Найважливіше – повинна продовжуватися робота з донесення інформації про злочини комуністичного тоталітарного режиму та боротьбу із ним українців. І цю роботу Український інститут національної пам’яті продовжуватиме наступного року", – сказав В’ятрович.

Нагадаємо, що Вищий адмінсуд України відмовився повертати Горішнім Плавням стару назву - Комсомольськ.

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27 12 2016 15:10
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