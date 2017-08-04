У Полтаві зібрався мітинг через події 5 квітня, – ФОТО

Ініціативну групу активістів запросили до "круглого столу" за участю керівництва поліції, представників СБУ, громадськості та журналістів

Активісти провели пікет під стінами обласного управління поліції в Полтаві, вимагаючи об’єктивного розслідування подій 5 квітня в обласному центрі.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"Сьогодні близько сотні активістів мітингували під стінами обласного главку поліції Полтавщини. Представники громадськості вимагали об’єктивного та прозорого розслідування подій 5 квітня у Полтаві та висловлювали ряд інших вимог щодо діяльності поліції області. Із громадянами спілкувався начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олег Бех", – йдеться в повідомленні.



Фото: pl.npu.gov.ua



Фото: pl.npu.gov.ua

Ініціативну групу активістів було запрошено до "круглого столу" за участю керівництва поліції області, представників Служби безпеки, громадськості та журналістів. Діалог тривав понад годину, і за його результатами сторони домовилися докласти максимуму зусиль для притягнення до кримінальної відповідальності винних у завданні тілесних ушкоджень учасникам мирного мітингу 5 квітня.



Фото: pl.npu.gov.ua

Тепер поліція забезпечуватиме охорону правопорядку разом із представниками громадськості. Вирішено зупинити діяльність поліцейської комісії як дорадчого органу Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Крім того, ухвалено спільне рішення про цілодобове патрулювання біля меморіальних таблиць учасникам АТО.

"При цьому охорона публічного порядку з боку громадськості має бути відкритою. Не допускається приховування обличчя балаклавами та різноманітними масками з метою уникнення потрапляння в ряди громадських активістів провокаторів", – наголошується в повідомленні.

Учасники "круглого столу" ухвалили повторно звернутися до депутатського корпусу міськради з проханням про взяття на баланс та обслуговування комунальними підприємствами міста меморіальних табличок воїнам, що загинули в зоні АТО.



Фото: pl.npu.gov.ua

Водночас по окремих фактах, наданих представниками громадськості, буде проведено службові розслідування та ухвалено відповідні управлінські рішення, зазначають у поліції.

З метою координації діяльності та злагодженості дій активісти та керівництво поліції обмінялися телефонами і перебуватимуть на постійному прямому зв'язку.

"У ситуації, яка склалася, поліція не виступає стороною конфлікту та є аполітичною", – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, 5 квітня в центрі Полтави на масових протестах проти забудови арки сталися сутички протестувальників з охороною, внаслідок яких є поранені та травмовані.