У Полтаві зібрався мітинг через події 5 квітня, – ФОТО
Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.
"Сьогодні близько сотні активістів мітингували під стінами обласного главку поліції Полтавщини. Представники громадськості вимагали об’єктивного та прозорого розслідування подій 5 квітня у Полтаві та висловлювали ряд інших вимог щодо діяльності поліції області. Із громадянами спілкувався начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олег Бех", – йдеться в повідомленні.
Фото: pl.npu.gov.ua
Фото: pl.npu.gov.ua
Ініціативну групу активістів було запрошено до "круглого столу" за участю керівництва поліції області, представників Служби безпеки, громадськості та журналістів. Діалог тривав понад годину, і за його результатами сторони домовилися докласти максимуму зусиль для притягнення до кримінальної відповідальності винних у завданні тілесних ушкоджень учасникам мирного мітингу 5 квітня.
Фото: pl.npu.gov.ua
Тепер поліція забезпечуватиме охорону правопорядку разом із представниками громадськості. Вирішено зупинити діяльність поліцейської комісії як дорадчого органу Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Крім того, ухвалено спільне рішення про цілодобове патрулювання біля меморіальних таблиць учасникам АТО.
"При цьому охорона публічного порядку з боку громадськості має бути відкритою. Не допускається приховування обличчя балаклавами та різноманітними масками з метою уникнення потрапляння в ряди громадських активістів провокаторів", – наголошується в повідомленні.
Учасники "круглого столу" ухвалили повторно звернутися до депутатського корпусу міськради з проханням про взяття на баланс та обслуговування комунальними підприємствами міста меморіальних табличок воїнам, що загинули в зоні АТО.
Фото: pl.npu.gov.ua
Водночас по окремих фактах, наданих представниками громадськості, буде проведено службові розслідування та ухвалено відповідні управлінські рішення, зазначають у поліції.
З метою координації діяльності та злагодженості дій активісти та керівництво поліції обмінялися телефонами і перебуватимуть на постійному прямому зв'язку.
"У ситуації, яка склалася, поліція не виступає стороною конфлікту та є аполітичною", – наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, 5 квітня в центрі Полтави на масових протестах проти забудови арки сталися сутички протестувальників з охороною, внаслідок яких є поранені та травмовані.
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