У порт Одеси зайшов американський есмінець, – ФОТО
О 10:30 він ошвартувався біля 16-го причалу морського вокзалу, повідомляє "Думская".
Під час швартування на морвокзалі чергував патруль з військовослужбовців протидиверсійного загону ВМСУ, які, як зазначає видання, не просто забороняли фотографувати есмінець, але навіть закривали журналістам об'єктиви долонями. Старший наряду сказав, що отримав відповідний наказ.
Корабель візьме участь у щорічних військово-морських навчаннях "Сі Бриз".
Кілька місяців тому Porter виконував бойове завдання в Середземному морі: з його борту проводилися запуски крилатих ракет "Томагавк" по об'єктах сирійської інфраструктури.
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Ракетний есмінець USS "Porter" (DDG-78) – 28-й корабель класу "Arleigh Burke" ВМС США. Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть бути зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк".
У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.
Есмінець названий на честь американської династії морських офіцерів, зокрема коммандера (капітан другого рангу) Девіда Портера і його сина, адмірала Девіда Діксона Портера. Перший проявив себе під час англо-американської війни 1812 року, другий був суперінтендантом військово-морської академії США (Аннаполіс) під час громадянської війни 1861-1865 років.
Нагадаємо, в листопаді 2017 року в одеський порт зайшов американський есмінець USS James E. Williams (DDG95).
У січні 2018-го в порт Одеси зайшов американський есмінець Carney DDG64.
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