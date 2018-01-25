У порту "Южний" обвалився причал
Про це повідомляє портал 04868.com.ua.
"Порт "Южний" зазнав значних матеріальних збитків у результаті обвалення одного з причалів. Надзвичайна подія сталася в районі терміналу, що будується компанією "Cargill", - йдеться в повідомленні.
На думку експертів, обвалення могло статися в результаті використання застарілої технології проведення днопоглиблювальних робіт китайським підрядником.
Крім завдання матеріального збитку інфраструктурі порту "Южний", є й інші негативні наслідки. Обвалення причалу порушило і логістику перевалки вантажів через порт.
Фото: 04868.com.ua
Відзначається, що терміни відновлювальних робіт на даний момент спрогнозувати складно.
Компанія "Cargill" не коментує можливість продовження будівництва в порту "Южний". Однак фахівці вважають, що днопоглиблювальні роботи повинні бути терміново припинено, оскільки в іншому випадку аналогічні аварії можуть статися і на інших причалах порту "Южний".
Остаточні висновки про причини, розмір збитків і можливі майбутні наслідки будуть зроблені в результаті експертизи. Після проведеного розслідування події, правоохоронні органи та контролюючі організації зроблять відповідні висновки про можливий недостатній контроль відповідальних осіб за днопоглиблювальними роботами.
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