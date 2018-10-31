У посольстві Ватикану в Римі знайшли людські рештки
Про це повідомили у прес-службі Святого Престолу.
Прокуратура Риму почала розслідування за статтею про вбивство, пише ANSA. У Ватикані заявили, що готові співпрацювати зі слідством.
Поки невідомо, чиї це останки. Прокурор доручив встановити вік, стать і дату смерті загиблого або загиблих.
За інформацією ANSA, знайдені кістки, ймовірно, жіночі.
У 1983 році тут зникли дві 15-річні дівчинки: у червні дочка співробітника канцелярії Папи Римського Емануела Орланді, а за 40 днів до неї, у травні – дочка власника римського бару Мірелла Грегорі. Італійська преса пов'язувала між собою зникнення цих дівчат, а також писала про можливу причетність італійської мафії до викрадень.
Фото: ansa.it
Фото: ansa.it
Фото: ansa.it
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