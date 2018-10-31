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У посольстві Ватикану в Римі знайшли людські рештки

Можливо, вони належать двом дівчаткам, які зникли 35 років тому
У прибудові апостольської нунціатури Ватикану в Римі 29 жовтня під час ремонту знайшли фрагменти людських кісток.
У посольстві Ватикану в Римі знайшли людські рештки Фото: ansa.it

Про це повідомили у прес-службі Святого Престолу.

Прокуратура Риму почала розслідування за статтею про вбивство, пише ANSA. У Ватикані заявили, що готові співпрацювати зі слідством.

Поки невідомо, чиї це останки. Прокурор доручив встановити вік, стать і дату смерті загиблого або загиблих.

За інформацією ANSA, знайдені кістки, ймовірно, жіночі.

У 1983 році тут зникли дві 15-річні дівчинки: у червні дочка співробітника канцелярії Папи Римського Емануела Орланді, а за 40 днів до неї, у травні – дочка власника римського бару Мірелла Грегорі. Італійська преса пов'язувала між собою зникнення цих дівчат, а також писала про можливу причетність італійської мафії до викрадень.


Фото: ansa.it


Фото: ansa.it


Фото: ansa.it

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31 10 2018 22:50
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