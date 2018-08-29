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У Пуерто-Ріко внаслідок урагану "Марія" загинули 2975 людей

Експерти за запитом влади підготували доповідь щодо жертв та збитків від урагану
У Пуерто-Ріко офіційно назвали кількість жертв урагану "Марія", який стався на острові у вересні 2017 року, — 2975 людей.
У Пуерто-Ріко внаслідок урагану "Марія" загинули 2975 людей Фото: з вільних джерел

"Я наказую оновити офіційну кількість смертей до 2975, Хоча це оцінка, вона має наукову основу", - заявив губернатор Пуерто-Ріко Рікардо Росельо, повідомляє Assotiated Press.

Оновлена кількість смертей майже у 50 разів перевищує попередню оцінку, яка становила 64 людини, інформує BBC.

"Ми не передбачили ситуацію, за якої буде повністю обірвано всі комунікації, припинено енергопостачання, заблоковані дороги. Для нас це урок, що необхідно бути готовими до гіршого. Так, я допускав помилки. Озираючись назад, я визнаю, що багато чого можна було зробити інакше", - сказав губернатор.

Губернатор також розповів, що створює комісію з вивчення наслідків ураганів і реєстр людей, які можуть стати жертвами наступного урагану (наприклад, літні люди і деякі пацієнти лікарень).

"У разі нового урагану близько 60 тисяч будинків ризикують залишитися без даху, а система енергопостачання в деяких районах, як і раніше нестабільна", - визнав губернатор.

Нагадаємо, 19 вересня 2017 року ураган "Марія", що сформувався в Атлантичному океані, досяг максимальної, п'ятої категорії потужності.

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29 08 2018 09:09
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