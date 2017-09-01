У Путіна кажуть, що втомилися від звинувачень США щодо кібератак

За словами Пєскова, розсекречена частина доповіді про хакерські атаки на США не містить доказів причетності до цього Росії

Кремль втомився від звинувачень з боку Вашингтона у причетності Російської Федерації до хакерських атак на Сполучені Штати Америки.

"У нас спостерігається серйозна втома від цих звинувачень", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

За словами Пєскова, розсекречена частина доповіді про хакерські атаки на США не містить доказів причетності до цього Росії і підготовлена на аматорському рівні.

"З нашої точки зору, як і раніше, звучать абсолютно нічим не підкріплені голослівні звинувачення на досить аматорському, емоційному рівні, який навряд чи, напевно, можна застосувати до високопрофесійної роботи реально висококласних спецслужб", - сказав він.

Пєсков зазначив, що в Кремлі, як і раніше, не знають, якими реальними даними оперують творці цієї доповіді.

"Ми розуміємо, що наші американські колеги в різні етапи своєї історії проходили такі етапи "полювання на відьом". Ми пам'ятаємо такі періоди історії, ми знаємо, що потім вони змінюються більш тверезими фахівцями, більш тверезими підходами, орієнтованими все-таки на діалог, а не емоційні напади", - додав Пєсков.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".

Відзначимо, що американський сенатор Маккейн вже заявляв, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".