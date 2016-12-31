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У Радбезі ООН підтримали резолюцію РФ щодо перемир'я в Сирії

Резолюція закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів
У суботу, 31 грудня, Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про підтримку угоди щодо припинення вогню в Сирії, запропоновану Росією. 
У Радбезі ООН підтримали резолюцію РФ щодо перемир Фото: zn.ua

У тексті резолюції запропонували якомога швидше організувати доставку гуманітарної допомоги по всій території Сирії.

Зазначено, що резолюція також закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями, повідомляє BBC.

Переговори, які відбудуться за посередництва РФ і Туреччини, мають початися в січні в Астані (Казахстан).

Незважаючи на оголошене перемир'я, із Сирії надходять повідомлення про перестрілки й авіаудари.

Представники низки повстанських угруповань уже заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованою, якщо авіаудари й інші військові дії триватимуть.

Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає деякі угруповання, у тому числі джихадистське угруповання "Ісламська держава", а також "Джабхат Фатех аш-Шам" і курдські ополчення.

Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.

Раніше Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років. 

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31 12 2016 21:42
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