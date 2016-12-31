У Радбезі ООН підтримали резолюцію РФ щодо перемир'я в Сирії
У тексті резолюції запропонували якомога швидше організувати доставку гуманітарної допомоги по всій території Сирії.
Зазначено, що резолюція також закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями, повідомляє BBC.
Переговори, які відбудуться за посередництва РФ і Туреччини, мають початися в січні в Астані (Казахстан).
Незважаючи на оголошене перемир'я, із Сирії надходять повідомлення про перестрілки й авіаудари.
Представники низки повстанських угруповань уже заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованою, якщо авіаудари й інші військові дії триватимуть.
Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає деякі угруповання, у тому числі джихадистське угруповання "Ісламська держава", а також "Джабхат Фатех аш-Шам" і курдські ополчення.
Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.
Раніше Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.
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