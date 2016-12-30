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У Сирії почало діяти перемир'я

Перемир'я набуло чинності опівночі 30 грудня
Сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.
У Сирії почало діяти перемир Номінація «фотоесе року»: воронка від вибуху в Алеппо. Фото: William Wintercross / Daily Telegraph

Домовленість про перемир'я підписали представники Башара Асада та опозиції, після чого вони готові знову сісти за стіл переговорів, передає DW.

Підписання документа ініціювали Росія та Туреччина.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив про підписання трьох документів про припинення вогню і мирні переговори в Сирії.

28 грудня стало відомо, що Росія і Туреччина узгодили план перемир'я в Сирії, а також політичне врегулювання в республіці. Як розповіли джерела Reuters, в рамках угоди Сирія буде розділена на зони впливу, що дозволить президенту країни Башару Асаду зберегти свій пост ще на кілька років до наступних президентських виборів. Після цього, зазначає агентство, Асада змінить "менш суперечливий" кандидат.

Відзначимо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що уряд Сирії і опозиція підписали договір про припинення вогню.

Нагадаємо, вчора Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідера Башара Асада залишити при владі принаймні ще кілька років.

Раніше Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. За планами цих держав, громадянська війна має завершитись 29 грудня.

 

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