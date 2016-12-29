В Сирії погодили припинення вогню, - Путін
"Тільки що прийшло повідомлення про те, що сьогодні, кілька годин тому, відбулася подія, якої ми не просто довго чекали, але для наближення якої багато працювали. Підписані три документи. Перший документ між сирійським урядом і озброєною опозицією про припинення вогню на території Сирійської Арабської республіки. Другий документ - це комплекс заходів щодо контролю за режимом припинення вогню. І третій документ - заява про готовність до початку мирних переговорів щодо сирійського врегулювання", - сказав Путін у четвер на зустрічі з главами МЗС і Міноборони, пише "Интерфакс".
Путін зазначив, що домовленості про припинення вогню в Сирії дуже крихкі і вимагають особливої уваги.
"Всі досягнуті домовленості, ми це з вами прекрасно розуміємо, вони дуже крихкі, вони потребують особливої уваги і терпіння, професійного підходу до цих питань і постійного контакту з нашим партнерами", - додав російський президент.
Нагадаємо, вчора Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідера Башара Асада залишити при владі принаймні ще кілька років.
Раніше Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. За планами цих держав, громадянська війна має завершитись 29 грудня.
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