Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Сирії погодили припинення вогню, - Путін

Путін зазначив, що домовленості про припинення вогню в Сирії дуже крихкі і вимагають особливої ​​уваги
Президент Росії Володимир Путін заявив, що уряд Сирії і опозиція підписали договір про припинення вогню.
В Сирії погодили припинення вогню, - Путін Володимир Путін. Фото: belta.by

"Тільки що прийшло повідомлення про те, що сьогодні, кілька годин тому, відбулася подія, якої ми не просто довго чекали, але для наближення якої багато працювали. Підписані три документи. Перший документ між сирійським урядом і озброєною опозицією про припинення вогню на території Сирійської Арабської республіки. Другий документ - це комплекс заходів щодо контролю за режимом припинення вогню. І третій документ - заява про готовність до початку мирних переговорів щодо сирійського врегулювання", - сказав Путін у четвер на зустрічі з главами МЗС і Міноборони, пише "Интерфакс".

Путін зазначив, що домовленості про припинення вогню в Сирії дуже крихкі і вимагають особливої ​​уваги.

"Всі досягнуті домовленості, ми це з вами прекрасно розуміємо, вони дуже крихкі, вони потребують особливої ​​уваги і терпіння, професійного підходу до цих питань і постійного контакту з нашим партнерами", - додав російський президент.

Нагадаємо, вчора Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідера Башара Асада залишити при владі принаймні ще кілька років.

Раніше Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. За планами цих держав, громадянська війна має завершитись 29 грудня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 13:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.