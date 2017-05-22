У Радбезі РФ повідомили про запит США щодо втручання в вибори

Влада США зверталася до Росії із запитом щодо втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

Про це розповів заступник секретаря Радбезу РФ Олег Храмов газеті "Комерсант".

За його словами, американська влада надіслала запит "запізно". Перший запит, як зазначив Храмов, надійшов за тиждень до виборів в США у листопаді.

Він зазначив, що запит надійшов по лінії двосторонніх механізмів, які були створені в 2013 році в рамках пакету угод між РФ і США про заходи довіри в сфері ІКТ.

Храмов заявив, що відповідь на запит Росія дала відразу ж, в листопаді.

"Був запит додаткової інформації, оскільки дані, що містилися в їхньому першому зверненні, були розмитими і в основному повторювали повідомлення ЗМІ. Наші компетентні відомства, природно, попросили партнерів дати конкретні IP-адреси, сигнатури атак і так далі", - повідомив він.

Другий запит США, за його словами, що мав додаткову інформацію, прийшов тільки на початку цього року.

Храмов заявив, що на нього оперативно дали розгорнуту відповідь.

На питання журналіста, якою була відповідь, Храмов заявив: "Там були конкретні питання, на які були дані вичерпні відповіді, в тому числі технічного плану".

Він зазначив, що більше запитів від США не надходило.

Про можливий вплив Москви чи її інтересів під час виборчого процесу заявляли у низці країн, зокрема, у Франції, Німеччині та Нідерландах. У Кремлі ці підозри неодноразово заперечували. Утім, держсекретар відкинув припущення, що це має слугувати підставою для рішучих дій Білого дому щодо Кремля, інформує агенція AP.

Держсекретар додав, що Вашингтон не намагається почати відносини з Росією "з чистого аркуша".

"Такі терміни, як "перезавантаження" використовуються дуже часто. Не можна перезавантажити, не можна стерти минуле, не можна почати з чистого аркуша. Ми починаємо з того, що вже є", - зазначив політик.

Нагадаємо, що 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.