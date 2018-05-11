У Раді зареєстрований законопроект про обмеження безмитного ввезення посилок з-за кордону до 100 євро
Про це йдеться в законопроекті №9260, зареєстрованому в парламенті сьогодні, 5 листопада.
Згідно з пояснювальною запискою, ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях буде обкладатися податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом.
Перехідний період пропонують встановити з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, впродовж якого податком на додану вартість будуть обкладатися товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.
Ініціатором законопроекту вказано прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, що в Україні відтермінували введення обмеження на безподаткові пересилання товарів з-за кордону.
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