У Раді зареєстрований законопроект про обмеження безмитного ввезення посилок з-за кордону до 100 євро

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запровадити податок на додану вартість на ввезення товарів у міжнародних поштових відправленнях на суму понад 100 євро для одного одержувача-фізособи.

Про це йдеться в законопроекті №9260, зареєстрованому в парламенті сьогодні, 5 листопада.

Згідно з пояснювальною запискою, ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях буде обкладатися податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом.

Перехідний період пропонують встановити з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, впродовж якого податком на додану вартість будуть обкладатися товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

Ініціатором законопроекту вказано прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, що в Україні відтермінували введення обмеження на безподаткові пересилання товарів з-за кордону.