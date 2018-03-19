У Раду внесено законопроект щодо стимулювання розвитку електротранспорту в Україні
Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Законопроекти, які передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів, виробництва запчастин, батарей, самих електрокарів і електробусів в Україні - зареєстровані!", - пише Омелян.
"Їх схвалення - це найдешевші в Європі електрокари для українських громадян, створення абсолютно нового сучасного типу виробництва, тисячі нових високотехнологічних робочих місць, екологія і чисте повітря, відмова від російських нафтопродуктів. Врешті-решт, не лише в сільському господарстві ми можемо бути першими, але й найпередовіших технологіях", - йдеться в повідомленні мінстра.
"Щоб залучити інвесторів і побудувати "з нуля" нові виробництва цими законами ми створюємо найпривабливіші умови та пільгове податкове законодавство, одне з найкращих у світі", - додав Омелян.
Відзначимо, що серед ініціаторів законопроекту Ніна Южаніна, Роберт Горват, Віктор Галасюк, Олег Ляшко, Максим Бурбак, Ігор Кононенко та інші.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство інфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електрокарів, яка впровадить податкову знижку та скасує виплату в пенсійний фонд при реєстрації електрокарів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах