У Раду внесено законопроект щодо стимулювання розвитку електротранспорту в Україні

"Їх схвалення - це найдешевші в Європі електрокари для українських громадян", - переконує міністр Омелян

У понеділок, 19 березня, до Верховної Ради надійшов проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Законопроекти, які передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів, виробництва запчастин, батарей, самих електрокарів і електробусів в Україні - зареєстровані!", - пише Омелян.

"Їх схвалення - це найдешевші в Європі електрокари для українських громадян, створення абсолютно нового сучасного типу виробництва, тисячі нових високотехнологічних робочих місць, екологія і чисте повітря, відмова від російських нафтопродуктів. Врешті-решт, не лише в сільському господарстві ми можемо бути першими, але й найпередовіших технологіях", - йдеться в повідомленні мінстра.

"Щоб залучити інвесторів і побудувати "з нуля" нові виробництва цими законами ми створюємо найпривабливіші умови та пільгове податкове законодавство, одне з найкращих у світі", - додав Омелян.

Відзначимо, що серед ініціаторів законопроекту Ніна Южаніна, Роберт Горват, Віктор Галасюк, Олег Ляшко, Максим Бурбак, Ігор Кононенко та інші.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство інфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електрокарів, яка впровадить податкову знижку та скасує виплату в пенсійний фонд при реєстрації електрокарів.