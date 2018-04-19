У районі АТО запустили систему протидії антиукраїнському мовленню

Порошенко і Турчинов відвідають Донецьку і Луганську області для інспекції якості сигналу

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації запустила систему протидії антиукраїнському мовленню в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Систему запущено в четвер, 19 квітня, за розпорядженням Президента Петра Порошенка, передає LB.ua.

Петро Порошенко має намір найближчим часом разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим відвідати Донецьку і Луганську області для інспекції якості сигналу українського мовника.

"Я хочу поінформувати, що найближчим часом я разом із секретарем РНБО планую відвідати Донецьку і Луганську області. Хочу особисто перевірити якість трансляції сигналів українських мовників у зоні проведення антитерористичної операції", - сказав Порошенко під час наради з протидії антиукраїнському мовленню на окупованих територіях.

Він також нагадав, що через кілька тижнів Україна перейде від формату антитерористичної операції до операції Об'єднаних сил, відповідно до закону про реінтеграцію Донбасу.