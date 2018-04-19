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У районі АТО запустили систему протидії антиукраїнському мовленню

Порошенко і Турчинов відвідають Донецьку і Луганську області для інспекції якості сигналу
Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації запустила систему протидії антиукраїнському мовленню в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.
У районі АТО запустили систему протидії антиукраїнському мовленню Фото: mn24.com.ua

Систему запущено в четвер, 19 квітня, за розпорядженням Президента Петра Порошенка, передає LB.ua.

Петро Порошенко має намір найближчим часом разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим відвідати Донецьку і Луганську області для інспекції якості сигналу українського мовника.

"Я хочу поінформувати, що найближчим часом я разом із секретарем РНБО планую відвідати Донецьку і Луганську області. Хочу особисто перевірити якість трансляції сигналів українських мовників у зоні проведення антитерористичної операції", - сказав Порошенко під час наради з протидії антиукраїнському мовленню на окупованих територіях.

Він також нагадав, що через кілька тижнів Україна перейде від формату антитерористичної операції до операції Об'єднаних сил, відповідно до закону про реінтеграцію Донбасу.

Нагадаємо, потужність цифрового телевізійного мовлення на територію анексованого Криму з Чонгарської вежі збільшили втричі.

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19 04 2018 16:37
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