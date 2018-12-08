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У Рівному на автоперегонах місцевих постраждали 4 поліцейських

Інцидент стався близько 23:00 11 серпня
У Рівному під час автоперегонів та дрифту один з учасників заходу наїхав на старшого лейтенанта поліції, який був у формі та стояв поруч зі службовим авто. Правоохоронець впав на капот та проїхав в такому положенні близько 30 метрів.
У Рівному на автоперегонах місцевих постраждали 4 поліцейських Фото: hromadske

Автолюбителі зібралися для перегонів, водночас туди ж вийшли і близько 150 місцевих мешканців на знак протесту проти гучного заходу. Учасники перегонів проігнорували домовленість з місцевою владою про те, що захід мають перенести за межі міста, повідомляє прес-служба поліції області.

Для попередження конфліктів на місце прибули майже 50 співробітників поліції.

Під час затримання чоловіка постраждали троє поліцейських. Правоохоронці порушили кримінальну справу щодо погрози або насильства стосовно працівника правоохоронного органу. Вирішується питання про повідомлення про підозру водію. Його авто помістили на штрафмайданчик. Зазначається, що під час наїзду на поліцейського він був тверезий.

Крім того, в момент затримання автопорушника близько 100 невідомих в балаклавах зайшли на автостоянку та битами пошкодили два автомобілі учасників дрифту.

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12 08 2018 16:41
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