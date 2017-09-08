У Росії пацієнт онкодиспансеру вбив лікаря, після чого вкоротив собі віку

Пацієнт Мурманського обласного онкологічного диспансеру (Росія) вбив завідувача поліклінічним відділенням, після чого вкоротив собі віку.

За версією слідства, вранці 9 серпня чоловік прийшов на прийом до лікаря і вдарив його кілька разів ножем. Після отриманих поранень лікар помер на місці події. Після цього нападник наклав на себе руки, повідомляє сайт Слідчого комітету в регіоні.

Слідком Росії порушив справу про вбивство (ч. 1 ст. 105 КК РФ).

Голова МОЗ у регіоні Валерій Перетрухін сказав, що нападник не записувався на прийом і не був онкохворим. "Він звертався сюди, у нього були певні проблеми, але жодного онкологічного захворювання у нього не виявили", - сказав Перетрухін.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що це перший випадок у регіоні, коли пацієнт убиває лікаря.

Як повідомляє РБК, диспансер продовжив працювати у звичайному режимі, лікарі приймають пацієнтів.

Нагадаємо, що в Києві 31-річна жінка померла в кареті "швидкої", зістрибнувши з 10-го поверху будинку на вулиці Зої Гайдай.