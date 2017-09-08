У Росії пацієнт онкодиспансеру вбив лікаря, після чого вкоротив собі віку
За версією слідства, вранці 9 серпня чоловік прийшов на прийом до лікаря і вдарив його кілька разів ножем. Після отриманих поранень лікар помер на місці події. Після цього нападник наклав на себе руки, повідомляє сайт Слідчого комітету в регіоні.
Слідком Росії порушив справу про вбивство (ч. 1 ст. 105 КК РФ).
Голова МОЗ у регіоні Валерій Перетрухін сказав, що нападник не записувався на прийом і не був онкохворим. "Він звертався сюди, у нього були певні проблеми, але жодного онкологічного захворювання у нього не виявили", - сказав Перетрухін.
Міністр охорони здоров'я зазначив, що це перший випадок у регіоні, коли пацієнт убиває лікаря.
Як повідомляє РБК, диспансер продовжив працювати у звичайному режимі, лікарі приймають пацієнтів.
Нагадаємо, що в Києві 31-річна жінка померла в кареті "швидкої", зістрибнувши з 10-го поверху будинку на вулиці Зої Гайдай.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа