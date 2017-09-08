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У Росії пацієнт онкодиспансеру вбив лікаря, після чого вкоротив собі віку

Нападник не мав жодного онкологічного захворювання
Пацієнт Мурманського обласного онкологічного диспансеру (Росія) вбив завідувача поліклінічним відділенням, після чого вкоротив собі віку.
У Росії пацієнт онкодиспансеру вбив лікаря, після чого вкоротив собі віку Фото: ТСН

За версією слідства, вранці 9 серпня чоловік прийшов на прийом до лікаря і вдарив його кілька разів ножем. Після отриманих поранень лікар помер на місці події. Після цього нападник наклав на себе руки, повідомляє сайт Слідчого комітету в регіоні.

Слідком Росії порушив справу про вбивство (ч. 1 ст. 105 КК РФ).

Голова МОЗ у регіоні Валерій Перетрухін сказав, що нападник не записувався на прийом і не був онкохворим. "Він звертався сюди, у нього були певні проблеми, але жодного онкологічного захворювання у нього не виявили", - сказав Перетрухін.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що це перший випадок у регіоні, коли пацієнт убиває лікаря.

Як повідомляє РБК, диспансер продовжив працювати у звичайному режимі, лікарі приймають пацієнтів.

Нагадаємо, що в Києві 31-річна жінка померла в кареті "швидкої", зістрибнувши з 10-го поверху будинку на вулиці Зої Гайдай.

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09 08 2017 14:40
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